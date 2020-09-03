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Парень выжил в море благодаря спрятанному смартфону

Сегодня, 11:05

Юноша наглотался воды, переохладился и пережил сильный стресс, однако не пострадал

17-летний серфер по имени Альфи из Уэльса (Великобритания) выжил в море благодаря необычному решению взять с собой телефон. Юноша наглотался воды, переохладился и пережил сильный стресс, однако не пострадал. Об этом пишет издание RNLI.

По словам Альфи, он упал с доски и потерялся из-за плохой погоды. В какой-то момент парень вспомнил, что к него есть смартфон, спрятанный в гидрокостюме. Он достал телефон и позвонил в службу спасения. Благодаря этому пострадавшего спортсмена удалось найти.

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Спустя 40 минут бригада спасателей на вертолете подняла серфера из воды и доставила в больницу. В тот же день его выписали.

"Когда 17-летний Альфи решил заняться паддлбордингом, он взял с собой телефон. Он и не догадывался, что это решение спасет ему жизнь", – подчеркнули спасатели.

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали, как акула напала на 17-летнего австралийца Райли Брауна с острова Бриби, штат Квинсленд. Кроме этого, мы писали о серфере, который выжил после 32 часов в море.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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