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Парикмахерша на карантине сделала своему парню забавные прически, фото

Молодой человек примерял на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус и Синди Лу Ху

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:22

Парикмахерша Хайди Ли из американского штата Джорджия самоизолировалась из-за карантина. Однако чтобы не растерять сноровку, девушка решила тренироваться на своем бойфренде. Молодой человек по просьбе Лу примерил на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма "Гринч – похититель Рождества" и президента Джорджа Вашингтона.

As promised- Princess Leia hair on my boyfriend while we are in quarantine from r/quarantineactivities

"Моя подруга-парикмахер каждый день делает прическу своему парню, пока они находятся на карантине!" – подписала забавные снимки на социальной платформе Reddit подруга Хайди Ли, которая скрывается под ником poopballs_shitnutz.

A hairstylist friend of mine is doing her boyfriend's hair each day they are quarantined! So far we have Leia, Amy Winehouse, 90's prom, Cindy Lou Who, and George Washington. from r/funny

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"У меня от этого отвисла челюсть. Перед моими глазами промелькнули картинки с выпускного вечера", "Хотел бы увидеть нечто подобное на фото в парикмахерских вместо обычных снимков моделей. Я бы пошел туда только ради смеха", "Единственный человек, который выйдет из карантина, выглядя лучше, чем до этого". "Поздравляю твою подругу, потому что она чертовски талантлива", "Талант – страшная сила", – пишут пользователи Сети в комментариях.

Смотрите, какие прически были модными в 90-х:

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Источник: Сегодня
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