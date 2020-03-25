Парикмахерша на карантине сделала своему парню забавные прически, фото

Молодой человек примерял на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус и Синди Лу Ху

Парикмахерша Хайди Ли из американского штата Джорджия самоизолировалась из-за карантина. Однако чтобы не растерять сноровку, девушка решила тренироваться на своем бойфренде. Молодой человек по просьбе Лу примерил на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма "Гринч – похититель Рождества" и президента Джорджа Вашингтона.

"Моя подруга-парикмахер каждый день делает прическу своему парню, пока они находятся на карантине!" – подписала забавные снимки на социальной платформе Reddit подруга Хайди Ли, которая скрывается под ником poopballs_shitnutz.

"У меня от этого отвисла челюсть. Перед моими глазами промелькнули картинки с выпускного вечера", "Хотел бы увидеть нечто подобное на фото в парикмахерских вместо обычных снимков моделей. Я бы пошел туда только ради смеха", "Единственный человек, который выйдет из карантина, выглядя лучше, чем до этого". "Поздравляю твою подругу, потому что она чертовски талантлива", "Талант – страшная сила", – пишут пользователи Сети в комментариях.

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