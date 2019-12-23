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Парня в самолете поймали за пикантным занятием: курьезное видео

Пассажир авиалайнера смотрел на планшете фильм для взрослых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Парня в самолете поймали за просмотром порно
Парня в самолете поймали за просмотром порно
Фото: Depositphotos

В Twitter-аккаунте Yung Content появился курьезный видеоролик, на котором показан пассажир самолета, смотрящий порно на борту авиалайнера. "Самый смелый человек во Вселенной. Дрожь берет в его присутствии", – говорится в подписи к видео.

В ролике запечатлено, как парень смотрит на планшете, стоящем на откидном столике, эротический фильм.

"Что не так с этими людьми? Никакого внутреннего монолога", "Отвратительно. Просто отвратительно", "Кто пустил этого пассажира на борт?" – прокомментировали одни пользователи Сети. "Не вижу в этом ничего такого", "Ну, зато видны его руки", "Он хотя бы в наушниках", – отметили другие.

Смотрите видео: британские политики посещают порносайты в рабочее время

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Напомним, что ранее порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети. Также эксперты назвали самые частые ошибки при поиске порно. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о мужчине, который опозорился на работе из-за умных часов с фильмом для взрослых.

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Источник: Сегодня
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