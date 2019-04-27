Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

В день Воскресения Христова 2019 нельзя сквернословить, сплетничать и осуждать других людей

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:03
28 апреля отмечаем большой праздник - Пасху 2019
28 апреля отмечаем большой праздник - Пасху 2019
Фото: Depositphotos

28 апреля отмечается Пасха 2019 (Воскресения Христова). Это самый большой и важный православный праздник в году. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника. "Сегодня" пишут об обычаях, традициях, а также приметах и запретах на Пасху 2019.

Читайте также
Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Главным атрибутами праздничного стола на Пасху являются крашенные яйца, кулич (сладкое блюдо из творога с изюмом). После освящения в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальный кулич домой. Говорят: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин". 

Погода на Пасху 2019: главные приметы

  • Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету. 
  • Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой. 
  • Дождь без грозы предвещает дождливую весну.
  • Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Читайте также
https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/pozdravleniya-s-pashoy-2019-svoimi-slovami-i-korotkie-sms-1260364.html

  • Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.
  • А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.
  • Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания.

Народные суеверия и приметы на Пасху 2019

  • Народные приметы на Пасху говорят, что выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя — так и удачу выбросишь.
  • Если загадать желание на освященное яблоко, а потом съесть его, то желание исполнится.

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

  • Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбросить, а скормить птицам.
  • Если на Пасху бровь зачесала у незамужней девушки, значит, она скоро встретит своего суженого и выйдет замуж.

Читайте также
Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

  • Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать куличи и красные крашенки нуждающимся.
  • Если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой — это угощение для будущего ребенка. 
  • Народные приметы Пасха говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.

Пасха 2019: запреты, что нельзя делать

  • Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.
  • В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное. 
  • В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.
  • Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Depositphotos

  • Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.
  • Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.
  • Также на Пасху нельзя венчаться.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине

Смотрите видеорецепт пасхального кекса гугельхопф:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки Как отметить Пасху в Киеве: идеи для досуга, работа транспорта и банков Куда поехать на пасхальные выходные в Украине: лучшие туры Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы
видео Пасха суеверия приметы обычаи запреты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
Эффектная девушка молодого защитника киевлян
Эффектная девушка молодого защитника киевлян
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева

Популярные статьи

Вчера, 19:23Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 18:53Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:38Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 17:15Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:29Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Вчера, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Вчера, 07:41Техно

Рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец"

Вчера, 06:51Техно

В Индийском океане нашли самое странное существо на Земле: видео

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

25 апреляFun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

25 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

25 апреляFun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

25 апреляFun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

25 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа
Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа
Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото
Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа