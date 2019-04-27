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Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Мы собрали для вас самые интересные поздравления с Пасхой 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Поздравляем вас с Пасхой 2019
Поздравляем вас с Пасхой 2019
Фото: Depositphotos

Поздравления с Пасхой 2019, или Воскресением Христовым подготовили для вас "Сегодня". 28 апреля обязательно поздравьте с Пасхой 2019 всех дорогих и близких людей, пожелайте им крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и мира. Предлагаем вам выбрать для знакомых, коллег и друзей красочные картинки и открытки с Пасхой 2019.

Пасха 2019: поздравления своими словами

Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное очистит сердце от всего того, что тяготит.

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

***
В этот праздник Христос нам подарил надежду на вечную жизнь, веру в будущее и свет бескорыстной любви. Пусть же сегодняшняя радость живет в твоей душе каждый день, делая жизнь прекраснее.

***
Поздравляю с Пасхой. Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем. Пусть Господь отводит от тебя любую беду, пусть этот праздник принесет благодать и счастье.

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

***
Христос воскрес! Желаю, чтобы сегодня в душе воскресла самая искренняя вера, неутомимая надежда и всепоглощающая любовь! Ведь они способны подарить настоящее счастье! С Пасхой!

***
Поздравляю с пасхой! Пускай жизнь всегда будет наполнена истинным добром, сбывающимися надеждами, благими вестями, а путь к всеобъемлющему, полному счастью будет быстрым!

Поздравления с Пасхой маме

Христос Воскрес, моя родная,
Пусть счастье Бог тебе пошлет,
Тебе я в праздник пожелаю
Жить без печалей и забот!
Пусть все желанное, как птица,
К тебе сегодня прилетит,
Добро сторицей возвратится,
В душе покой пускай царит!

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

***
Милая мамочка, в день Пасхи желаю тебе светлых эмоций, душевного равновесия и тепла. Пусть твой ангел никогда не покидает тебя в трудную минуту. Оставайся всегда таким же открытым, доброжелательным и отзывчивым на чужую боль человеком.

Поздравления с Пасхой подруге

Любимая моя подруга! Поздравляю тебя с праздником святой Пасхи! Желаю в этот день, чтобы ангел хранитель тебя всегда оберегал и защищал, чтобы в людях ты видела только добро и искренность. Будь здорова, счастлива и довольна своей жизнью!

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

***

Мы дружим много лет с тобой,
Подруга дорогая,
В Пасхальный день, и в час святой,
Я от души желаю:
Пусть все сбываются мечты,
Пусть будет много красоты.
Пусть дарит жизнь тебе цветы
И меньше будет суеты!

***
Христос Воскресе! С праздником! Дорогая подруга, желаю в этот радостный весенний воскресный день, чтобы ярко горело пламя души, на лице сияла улыбка, в доме царил уют, жизнь стала светлой. Веры, здоровья, терпения, спокойствия, лада, добродетели, Божией милости.

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Depositphotos

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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