Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Предлагаем вам набор самых красивых поздравлений с Пасхой 2019: стихи и открытки

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Depositphotos

Важный религиозный праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2019 году отмечаем в воскресенье, 28 апреля. В этот день есть свои традиции и обычаи, которые сформированы уже столетиями.

"Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой 2019: оригинальные, красочные открытки, стихи и прозу.

Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки

В этот день Христос пришел,

Чтоб спасти наш мир от зол!

Слава вечная ему!

Побеждающему тьму!

Поздравляю всей душой

С этой радостью большой!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

В день Пасхи, радостно играя,

Высоко жаворонок взлетел,

И в небе синем, исчезая,

Песнь Воскресению запел.

И песнь ту громко повторяли

И степь, и холм, и темный лес.

"Проснись, земля, – они вещали, –

Проснись: твой Царь, твой Бог Воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки

Колокола звонят с небес:

"Христос воскрес! Христос воскрес!"

Как обещание чудес:

"Воскрес! Воистину воскрес!"

Так пусть же этот глас небесный

Благословит душевный труд,

Пусть чувства лучшие воскреснут

И никогда уж не умрут!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

Христос воскрес в великий этот день!

Пусть к вам придет приятное волнение,

Пасхальная божественная тень

Пускай коснется в это воскресенье!

Желаем вам, чтоб дал Господь всего —

Здоровья, благоденствия, достатка!

В делах чтоб не мешало ничего,

Пусть в этой жизни будет только сладко!

Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки

Пусть праздник светлый и великий

Наполнит счастьем каждый дом,

И сердцем чистым и открытым,

И с верой твердой, и крестом.

Пусть будет свет, Иисус воскрес!

Добра и счастья, и чудес!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

Родные, близкие, друзья!

Всех с Пасхой поздравляю я!

Желаю добрых, славных дел,

Сердца, чтоб праздник обогрел!

Чтоб мир и лад пришли в дома

И не кружила серость, кутерьма.

И новостей ждать лишь благих,

Не знать ни бед, ни зол иных!

Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки

Святое Воскресение пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

Все православные ликуют,

Взывают к свету и добру!

Я с Воскресением Божьим поздравляю

И в гости с нетерпеньем жду!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет,

От всех ненастий мир спасет!

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

Пусть сегодня светит солнце,

Иисус Христос воскрес!

С Ним – счастливейшее детство,

С Ним – прекрасное наследство,

Жизнь с Иисусом – это средство

К достижению небес!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Facebook

Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс

Пасха наступила,

Радость охватила:

Иисус любимый,

Отстрадав, воскрес.

Поздравляю с лаской

С богоданной Пасхой -

Праздником прекрасным,

Чудом из Чудес.

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

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