Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки
Предлагаем вам набор самых красивых поздравлений с Пасхой 2019: стихи и открытки
Важный религиозный праздник с давней историей и глубоким смыслом Пасху в 2019 году отмечаем в воскресенье, 28 апреля. В этот день есть свои традиции и обычаи, которые сформированы уже столетиями.
"Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой 2019: оригинальные, красочные открытки, стихи и прозу.
Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки
В этот день Христос пришел,
Чтоб спасти наш мир от зол!
Слава вечная ему!
Побеждающему тьму!
Поздравляю всей душой
С этой радостью большой!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь Воскресению запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: твой Царь, твой Бог Воскрес!
Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки
Колокола звонят с небес:
"Христос воскрес! Христос воскрес!"
Как обещание чудес:
"Воскрес! Воистину воскрес!"
Так пусть же этот глас небесный
Благословит душевный труд,
Пусть чувства лучшие воскреснут
И никогда уж не умрут!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
Христос воскрес в великий этот день!
Пусть к вам придет приятное волнение,
Пасхальная божественная тень
Пускай коснется в это воскресенье!
Желаем вам, чтоб дал Господь всего —
Здоровья, благоденствия, достатка!
В делах чтоб не мешало ничего,
Пусть в этой жизни будет только сладко!
Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки
Пусть праздник светлый и великий
Наполнит счастьем каждый дом,
И сердцем чистым и открытым,
И с верой твердой, и крестом.
Пусть будет свет, Иисус воскрес!
Добра и счастья, и чудес!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
Родные, близкие, друзья!
Всех с Пасхой поздравляю я!
Желаю добрых, славных дел,
Сердца, чтоб праздник обогрел!
Чтоб мир и лад пришли в дома
И не кружила серость, кутерьма.
И новостей ждать лишь благих,
Не знать ни бед, ни зол иных!
Поздравления с Пасхой 2019: красивые открытки и картинки
Святое Воскресение пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
Все православные ликуют,
Взывают к свету и добру!
Я с Воскресением Божьим поздравляю
И в гости с нетерпеньем жду!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет,
От всех ненастий мир спасет!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
Пусть сегодня светит солнце,
Иисус Христос воскрес!
С Ним – счастливейшее детство,
С Ним – прекрасное наследство,
Жизнь с Иисусом – это средство
К достижению небес!
Пасха 2019: поздравления с праздником в стихах и смс
Пасха наступила,
Радость охватила:
Иисус любимый,
Отстрадав, воскрес.
Поздравляю с лаской
С богоданной Пасхой -
Праздником прекрасным,
Чудом из Чудес.
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