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Пасха-2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Узнайте, когда православные и католики празднуют Пасху в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Пасху в 2019 году празднуем 28 апреля Фото: pixabay
Пасху в 2019 году празднуем 28 апреля
Фото: pixabay

Пасха 2019 в Украине, как и в других странах, будет поздней. Узнайте подробную информацию, когда отмечается самый главный церковный праздник и как правильно исчисляется дата Пасхи.

Пасха 2019 в календаре церковных праздников

Пасха является самым важным и значимым христианским событием, которое знаменует праздник светлого Христова Воскресения, торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие – основа всего христианского учения, центр библейской истории, а также " праздник праздников и торжество из торжеств".

Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год у православных и католиков. Многие праздники, включенные в Пасхальный цикл, являются переходящими. Это значит, что каждый год дата их празднования меняется в зависимости от того, какого числа отмечается Пасха. К таким переходящим праздникам и событиям относятся Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, а также Великий пост, Масленичная и Светлая Седмица и др. А потому верующим важно знать, когда Пасха в 2019 году в Украине и мире.

Когда Пасха в 2019 году: дата праздника у православных и католиков

Согласно православному календарю, Пасха 2019 будет праздноваться 28 апреля. Накануне завершается Великий пост, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова. Великий пост 2019 длится 7 недель – с 11 марта по 27 апреля.

Пасха 2019 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям: православные христиане – по юлианскому, а католики – по григорианскому. Католическая Пасха 2019 отмечается на неделю раньше православной – 21 апреля.

Как исчисляется дата Пасхи

Почему Пасха празднуется в разные дни? Дата Пасхи каждый год рассчитывается по лунному календарю, что делает этот праздник переходящим.

Празднование Воскресения Христова приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Из этих расчетов видно, что диапазон празднования Пасхи в разные годы может варьироваться от 4 апреля до 8 мая.

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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