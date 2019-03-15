Пасха 2019: выходные дни в Украине

Как и сколько украинцы отдыхают на Пасху в 2019 году

Пасха 2019 Фото: Pixabay

Пасха 2019 – это светлый и радостный праздник всех православных христиан, который в нынешнем году придет в конце апреля. Как отдыхаем на Пасху в Украине в 2019 году, какие дни будут официальными выходными, сколько празднуют украинцы, мы расскажем в нашей статье.

Пасха 2019: какие будут выходные дни

Пасха 2019 считается не самой ранней. Она празднуется в воскресенье, 28 апреля, которое является выходным днем. Согласно украинскому законодательству, если официальный праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то идущий за ним понедельник также будет нерабочим. Поэтому в честь Пасхи 2019 в дополнение к праздничному воскресенью украинцы получают еще и понедельник, 29 апреля.

Это не единственный приятный сюрприз календаря рабочих и праздничных дней апреля. Дело в том, что по рекомендации украинского Кабмина, в графике переноса рабочих дней в 2019 году также указан и вторник 30 апреля. Но его украинцам придется отрабатывать в следующем месяце – в субботу, 11 мая.

А вот следующий день – 1 мая – также официальный государственный праздник и выходной день, поскольку на него приходится праздник весны и труда.

Таким образом, празднование светлого Воскресенья Христова плавно переходит в отмечание Дня труда, и украинцы в 2019 году получат целых пять выходных дней подряд – с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в апреле 2019 года в Украине.

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