Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Узнайте, что можно святить в церкви на Пасху, а что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Что лучше святить на Пасху
Что лучше святить на Пасху
Фото: Pixabay

С приближением светлого Христова Воскресенья многих верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения. Мы решили более подробно рассказать, какие продукты, напитки или вещи следует положить в пасхальную корзинку, а что нельзя святить на Пасху ни в коем случае.

Читайте также
Католическая Пасха в 2019 году: дата и история

Собираем пасхальную корзину: что берут святить на Пасху

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником. Главный церковный праздник Пасха в 2019 году будет отмечаться 28 апреля.

Читайте также
Украинский католический священник рассказал, что правильно святить на Пасху

Накануне, в Великую субботу в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника. Многие украинцы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что нужно святить на Пасху, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Что нужно брать святить на Пасху
Что нужно брать святить на Пасху
Фото: Pixabay

Итак, что положить в корзинку и что брать святить на Пасху:

  • Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.
  • Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.
  • Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.
  • Положите соль – символ достатка и здоровья.
  • Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.
  • Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.
  • Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме вышеупомянутого Кагора. Нельзя приносить в церковь кровяную колбасу. Также под запрет попадают деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019.

Смотрите видео: как сэкономить на пасхальной корзине

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на Пасху в апреле 2019 (фото) Песах 2019: когда отмечается еврейская Пасха Пасха 2019: выходные дни в Украине Католическая Пасха в 2019 году: дата и история
церковь праздник Пасха пасхальная корзина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 09:02Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 20:08Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 12:03Шоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

Вчера, 09:00Fun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

Вчера, 08:02Fun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

Вчера, 07:01Fun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

18 мартаWellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

18 мартаСтиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

18 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

18 мартаСтиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

18 мартаFun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 мартаТехно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

17 мартаШоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

17 мартаFood

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

17 мартаFun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

17 мартаТехно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Новости партнеров

Малыш уснул, но рядом была собака
Малыш уснул, но рядом была собака
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки
«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
Российская певица Юлия Началова умерла от остановки сердца
Российская певица Юлия Началова умерла от остановки сердца