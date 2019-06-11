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Пассажирка обнаружила в самолете шокирующую находку: фото

36-летняя Ребекка Найш поделилась подробностями курьезной истории в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:04
Женщина нашла на своем кресле в самолете чужое белье
Женщина нашла на своем кресле в самолете чужое белье
Фото: Pixabay

Пассажирка авиарейса Virgin Atlantic из Лондона в Лас-Вегас 36-летняя Ребекка Найш нашла на своем кресле в самолете женские кружевные трусы. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. 
 

Женщина предположила, что белье принадлежит предыдущей пассажирке, и добавила, что ее очень удивила реакция стюардессы. "Мой попутчик тоже был в ужасе. Мне пришлось привлечь внимание бортпроводников. Когда стюардесса наконец подошла, она взяла трусики (голыми руками!), забрала их и принесла извинения", – рассказывает Ребекка.  

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Друзья и подписчики пассажирки в шоке от подобной находки на борту самолета. "Господи! Не могу даже представить, через какой ужас вам пришлось пройти. Этот случай просто возмутителен", – написал один из юзеров. "Ну, по крайней мере, ими можно протереть кресло", – посмеялся другой. "Советую вам написать официальную жалобу, вам должны выплатить компенсацию", – посоветовал Ребекке Найш еще один пользователь.  

Ранее "Сегодня" писали, как неожиданная находка в шкафу обеспечила семью на всю жизнь. Также мы сообщали о мужчине из австралийского города Бендиго, который нашел слиток золота, когда гулял с двумя маленькими дочерьми и псом. 

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Источник: Сегодня
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