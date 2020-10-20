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Пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт (видео)

Сегодня, 11:33

Женщина не захотела надевать маску в салоне, а затем устроила дебош

Пассажирку самолета EasyJet, который 18 октября вылетал из Белфаста в Эдинбург, "выбросили" за борт и арестовали за нарушение порядка. Женщина не захотела надевать маску в салоне, а затем устроила дебош: кашляла на попутчиков и кричала, что "все и так умрут". Об этом сообщает таблоид The Sun.

На обнародованном видео показано, как женщина отказывается надеть защитою маску по просьбе бортпроводника. "От "короны" или нет, но все умрут", – утверждает она.

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Представитель международного аэропорта в Белфасте сообщил, что экипажу авиалайнера из-за сложившейся ситуации пришлось вызвать полицию. Пассажирка была впоследствии арестована. Сейчас ведется расследование.

К слову, в соответствии с директивами EASA, все пассажиры во время пандемии коронавируса должны иметь при себе и носить во время полета личную маску.

Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.

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Кроме этого, мы писали о путешественнице Джордане Ли, которая во время авиаперелета сфотографировала попутчика, удивившего ее вульгарным поведением.

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