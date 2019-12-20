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Пассажирский самолет начал разваливаться после посадки: фото

Багажная полка на борту лайнера рухнула после посадки во Франкфурте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
Багажная полка рухнула на борту Airbus A350 Фото: Aeroin / Facebook
Багажная полка рухнула на борту Airbus A350
Фото: Aeroin / Facebook

Airbus A350 бразильской авиакомпании Latam Airlines, который летел из бразильского города Гуарульюс во Франкфурт (Германия), начал разваливаться после посадки. По словам очевидцев, багажная полка рухнула прямо на головы пассажиров авиалайнера. Инцидент произошел ночью 14 декабря, однако информация о нем появилась только сейчас, сообщает сайт Aero In.

Скриншот: Aeroin / Facebook

На обнародованных в сети фотографиях видно, что отвалившаяся полка лежит на красных пассажирских креслах, в то время как бортпроводники и сотрудники наземной службы пытаются решить проблему.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

В официальном комментарии авиакомпании говорится, что багажная полка рухнула на пассажиров сразу после посадки во Франкфурте. Никто из путешественников серьезно не пострадал, и всем была оказана необходимая помощь.

Скриншот: Aeroin / Facebook

Ранее "Сегодня" писали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Аналогичный инцидент имел место в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань.Пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно".

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