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Пассажирский самолет Wizz Air "чудом" сел во время урагана, видео

Запись сделана 9 февраля во время урагана "Сиара" в британском аэропорту Бирмингема

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Самолет Wizz Air чудом сел во время сильного урагана
Самолет Wizz Air чудом сел во время сильного урагана
Фото: Depositphotos

Экстремальную посадку пассажирского самолета авиакомпании Wizz Air в аэропорту Бирмингема (Великобритания) удалось запечатлеть на видео. Запись, снятая 9 февраля во время урагана "Сиара" (порывы ветра достигали почти 150 километров в час – Ред.), опубликована на странице издания Metro в Facebook.

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На кадрах показано, как лайнер сперва раскачивает из стороны в сторону сильными порывами ветра, затем подлетает к взлетно-посадочной полосе (ВПП) под углом.

"В этот момент пассажиры внутри, наверное, молятся о спасении", – написал один из пользователей Сети. "Вау! Это чудо. Снимаю шляпу перед пилотами. Наверняка нелегко управлять такой махиной. Я бы не хотел быть в этом самолете", – отметил второй. "Я просто раскрыл рот от изумления", – прокомментировал третий. "В таких ситуациях можно похлопать пилотам в конце полета", – заключил четвертый юзер.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

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Напомним, в аэропорту канадского Торонто буксируемый лайнер Air Canada Boeing 777 подрезал хвост припаркованного самолета Air Canada Airbus A321. Последствия столкновения попали на видео. Ролик опубликовал очевидец происходящего в Twitter. Кроме этого, мы рассказывали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет.

И на всякий случай сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

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Источник: Сегодня
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