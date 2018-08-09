Пассажиры разъединили: российская парочка устроила секс в метро (18+)

Соответствующее видео было выложено в YouTube

Секс в метро шокировал пассажиров. Фото: из открытых источников

Пьяная пара попыталась заняться сексом прямо в московском метро. Соответствующее видео было выложено в YouTube. На кадрах видно, что молодые люди явно под воздействием алкоголя.

Бурному продолжению вечера попытался помешать пожилой житель российской столицы, однако пара его оттолкнула.

В комментариях под видео пользователи возмущаются таким поведением. "Днище!", "Как собаки!", "Вот это скрепы!" – пишут они.

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