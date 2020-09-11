Фото дня. Пенсионер нашел в гараже "кувшин императора" стоимостью 714 тысяч гривен

Мужчина чуть не отдал находку в благотворительный магазин

51-летний пенсионер из Великобритании, имя которого не называется, случайно нашел в своем гараже старый чайник. Как выяснилось позже, это очень ценный кувшин для вина и он, по всей видимости, принадлежал китайскому императору Цяньлуну. Артефакт оценивается минимум в 20 тысяч фунтов (714 тыс. гривен). Аукцион пройдет 24 сентября. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам британца, расписанное эмалью изделие из фарфора украшало кабинет его матери, но после ее смерти больше десяти лет пылилось в коробке. Мужчина собирался отдать находку в благотворительный магазин, но на всякий случай решил отнести к оценщику Чарльзу Хэнсону из аукционного дома Hansons и не прогадал.

По словам оценщика Чарльзу Хэнсона, находка может стоить и 100 тысяч фунтов Фото: SWNS По словам оценщика Чарльзу Хэнсона, находка может стоить и 100 тысяч фунтов Фото: SWNS По словам оценщика Чарльзу Хэнсона, находка может стоить и 100 тысяч фунтов Фото: SWNS По словам оценщика Чарльзу Хэнсона, находка может стоить и 100 тысяч фунтов Фото: SWNS 1/4

"Этот кувшин, наверное, привез в Англию из Китая мой дедушка, который базировался на Дальнем Востоке во время Второй мировой войны и был награжден военной наградой Британии и Стран Содружества", – рассказывает британец.

Фактическая стоимость этого кувшина – от 20 тысяч фунтов (714 тыс. гривен) до 40 тысяч фунтов (1,4 млн гривен), но ставки могут достичь и 100 тысяч фунтов (3,5 млн гривен).

Чарльз Хэнсон утверждает, что два почти идентичных кувшина находятся в Запретном городе в Пекине и Музее императорского дворца в Тайбэе.

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