Пенсионерка выбрала мужу скромный подарок и сделала его миллионером

Мужчина неожиданно разбогател на девять миллионов гривен

Пенсионерка из австралийского города Бандаберг, штат Квинсленд, подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto, который оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен). Об этом сообщается на сайте The Lott.

"Проверили билет три раза и не могли поверить, что стали победителями! Меня всю трясло. Я даже не могу вспомнить, что творилось тогда в моей голове. Это неописуемо! Я ведь купила этот билет на день рождения мужа. Этот подарок оказался самым лучшим из всех когда-либо мной подаренных!" – поделилась своими эмоциями австралийка.

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Женщина рассказала представителям лотереи, что в последнее время их семья испытывала финансовые трудности, поэтому денежный приз пришелся как нельзя кстати. "Эти деньги нам очень помогут. Мы с мужем уже на пенсии, так что у нас полно свободного времени, чтобы придумать, как насладиться выигрышем. Признаться честно, мы в предвкушении!" – отметила она.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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