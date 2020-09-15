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Пенсионерка в свой день рождения неожиданно стала миллионершей

Сегодня, 14:13

Женщина планирует выплатить все долги и помочь шестерым внукам

Жительница американского города Фэрфакс по имени Бу Сокхом в день рождения сорвала огромный джекот – миллион долларов. Пенсионерка в ближайшем будущем планирует выплатить кредит за автомобиль и позаботиться о шести внуках. Об этом сообщает издание UPI.

По словам Бу Сокхом, впервые ей повезло еще перед началом пандемии коронавируса. Американка тогда выиграла в лотерею две тысячи долларов. Еще раз испытать удачу женщина решила в день своего рождения.

"Муж спросил: "Какой лотерейный билет ты хотела бы получить?". Я попросила приобрести билет за 30 долларов – и сорвала джекпот", – рассказывает американка. Она уверена, что стать миллионершей ей помогло позитивное мышление, так как она всегда допускала возможность крупного выигрыша.

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Победительница заявила, что надеется, что теперь удача принесет ей джекпот лотереи Mega Millions.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган.

Смотрите видео: как выигрывают роковые миллионы на лотереях

Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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