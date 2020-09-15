Пенсионерка в свой день рождения неожиданно стала миллионершей

Женщина планирует выплатить все долги и помочь шестерым внукам

Жительница американского города Фэрфакс по имени Бу Сокхом в день рождения сорвала огромный джекот – миллион долларов. Пенсионерка в ближайшем будущем планирует выплатить кредит за автомобиль и позаботиться о шести внуках. Об этом сообщает издание UPI.

По словам Бу Сокхом, впервые ей повезло еще перед началом пандемии коронавируса. Американка тогда выиграла в лотерею две тысячи долларов. Еще раз испытать удачу женщина решила в день своего рождения.

"Муж спросил: "Какой лотерейный билет ты хотела бы получить?". Я попросила приобрести билет за 30 долларов – и сорвала джекпот", – рассказывает американка. Она уверена, что стать миллионершей ей помогло позитивное мышление, так как она всегда допускала возможность крупного выигрыша.

Победительница заявила, что надеется, что теперь удача принесет ей джекпот лотереи Mega Millions.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган.

Смотрите видео: как выигрывают роковые миллионы на лотереях

Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

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