Пенсионеры нашли у себя дома чашу стоимостью 3,7 миллиона гривен (фото)

Как выяснилось, это одна из четырех китайских чаш, изготовленных в 1710 году

Старинную чашу для пунша стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (3,7 млн грн) обнаружила у себя дома пара британских пенсионеров. Супруги не догадывались о ценности этой вещи, пока не показали свое имущество специалисту по антиквариату. Об этом пишет издание Metro.

Как выяснилось, это одна из четырех китайских чаш, изготовленных в 1710 году специально для продажи в Европе. "У меня екнуло сердце, когда я ее увидел", – рассказывает Гай Швинге из аукционного дома Duke’s.

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Фото: Metro

Две такие же чаши приобрел английский король Георг IV, правивший Британией в начале XIX века. Сейчас они хранятся у сына королевы Елизаветы II принца Чарльза. О судьбе третьей чаши не сообщается.

Напомним, ранее семейство из Великобритании случайно узнало, что зеркало, которое провисело в их уборной комнате последние 40 лет, ранее принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте. Эксперты оценивают антикварную вещь в 10 тысяч фунтов стерлингов (367,6 тыс. грн).

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Кроме этого, 51-летний пенсионер из Великобритании случайно нашел в своем гараже старый чайник. Как выяснилось позже, это очень ценный кувшин для вина и он, по всей видимости, принадлежал китайскому императору.

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