Перепутала с собакой: певица притащила в дом медведя (видео)

Теперь артистка из Малайзии должна заплатить штраф в несколько сотен тысяч гривен

Певица из Малайзии принесла в дом медведя Фото: Depositphotos

В начале июня известная малазийская певица Зарит Совия Ясин нашла на обочине дороги истощенное животное похожее на большую собаку. Девушка пожалела бедолагу и забрала его к себе домой. Но, как оказалось позже, это был медведь. Артистка все же не отказалась от зверька и решила выходить его, чтобы потом отдать в зоопарк. Правоохранители, в свою очередь, прислали ей официальные обвинения в незаконном содержании дикого животного, сообщает AsiaOne.

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По словам Зарит, в Малайзии введен запрет на содержание малайских медведей. Однако женщина отвергает подозрения в том, что она якобы тайно торгует редкими животными. "Днем я управляю компанией, вечером пою. Откуда у меня время, чтобы торговать животными?" – оправдывается девушка.

Смотрите видео: певица притащила в дом медведя



К слову, малайский медведь является самый мелкий представителем семейства медведей, который живет в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Питается, в основном, насекомыми и червями, а также побегами, корнями и плодами растений. Несмотря на небольшой размер, достаточно агрессивен и способен защитить себя от тигра или крокодила.

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В Малайзии по закону за охоту или содержание у себя малайского медведя положен штраф от 50 тысяч до 250 тысяч малайзийских ринггитов (от 316 тыс. грн до 1 млн 580 тыс. грн) и лишение свободы на срок от одного до пяти лет.

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