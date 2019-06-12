Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Перепутала с собакой: певица притащила в дом медведя (видео)

Теперь артистка из Малайзии должна заплатить штраф в несколько сотен тысяч гривен

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:45
Певица из Малайзии принесла в дом медведя
Певица из Малайзии принесла в дом медведя
Фото: Depositphotos

В начале июня известная малазийская певица Зарит Совия Ясин нашла на обочине дороги истощенное животное похожее на большую собаку. Девушка пожалела бедолагу и забрала его к себе домой. Но, как оказалось позже, это был медведь. Артистка все же не отказалась от зверька и решила выходить его, чтобы потом отдать в зоопарк. Правоохранители, в свою очередь, прислали ей официальные обвинения в незаконном содержании дикого животного, сообщает AsiaOne.

Смотрите видео: в Хмельницкой области спасают медведя, который живет в тесной клетке в ресторане


По словам Зарит, в Малайзии введен запрет на содержание малайских медведей. Однако женщина отвергает подозрения в том, что она якобы тайно торгует редкими животными. "Днем я управляю компанией, вечером пою. Откуда у меня время, чтобы торговать животными?" – оправдывается девушка. 

Смотрите видео: певица притащила в дом медведя
 

К слову, малайский медведь является самый мелкий представителем семейства медведей, который живет в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Питается, в основном, насекомыми и червями, а также побегами, корнями и плодами растений. Несмотря на небольшой размер, достаточно агрессивен и способен защитить себя от тигра или крокодила.

Читайте также
Очевидец снял на видео жесткую схватку двух медведей

В Малайзии по закону за охоту или содержание у себя малайского медведя положен штраф от 50 тысяч до 250 тысяч малайзийских ринггитов (от 316 тыс. грн до 1 млн 580 тыс. грн) и лишение свободы на срок от одного до пяти лет.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео. Кроме этого, мы писали, как в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Впервые за 175 лет в Португалии обнаружили медведя Медведь украл холодильник у охотников: забавное видео Очевидец снял на видео жесткую схватку двух медведей Посетители китайского зоопарка сняли на видео танцующую медведицу
видео животные Малайзия курьез медведь певица
Реклама

Новости партнеров

Супрун рассказала, как правильно
Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Популярные статьи

Вчера, 19:52Техно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Вчера, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Вчера, 08:36Fun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

Вчера, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

10 июняШоу-бизнес

Больше не может терпеть: Брэд Питт выдвинул ультиматум Джоли

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

10 июняПсихология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

Новости партнеров

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Как спать, чтобы выспаться: полезные советы
Как спать, чтобы выспаться: полезные советы
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов
Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь