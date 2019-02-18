Перевод часов 2019 в Украине: поворот на лето

Узнайте, когда переводят часы на летнее время 2019 в Украине

Перевод часов Украина осуществит в конце марта 2019 Фото: Pixabay

Перевод часов в Украине на летнее время снова состоится. Традиционно в последнее мартовское воскресенье украинцы перейдут на летнее время.

В ночь с 30 на 31 марта 2019 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого следует перевести стрелки часов на 1 час вперед.

Процедура перевода часов вот уже более века будоражит разные страны, в том числе и Украину. В частности, главной целью перевода часов на летнее время считается экономия энергетических и топливных запасов страны за счет более рационального использования дневного света для бодрствования, труда и времяпровождения. Во многих странах летнее время так и называется – "daylight saving time" (DST) – т.е. время, сберегающее дневной свет.

В Украине перевод часов осуществляют согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Существует много споров о целесообразности смены времени и его негативном влиянии на здоровье и самочувствие. Ведь когда переводят часы, человеку необходим определенный период для адаптации и перестройки организма на новый режим. Таким образом, перевод часов на летнее время часто провоцирует перебои в режиме сна, рост усталости, снижение защитной реакции организма, проявление стрессов. К тому же этот период приходится как раз на период Великого поста и сезон авитаминоза, когда организм ослаблен после зимнего сезона.

Как легче пережить перевод времени 2019

Чтобы во время перевода часов на летнее время в Украине помочь себе адаптироваться к новому режиму, правила просты. Необходимо полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и меньше подвергаться стрессам. А за несколько недель до 31 марта постараться раньше ложиться спать.

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