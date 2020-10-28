Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

Сегодня, 15:27

Ученые предполагают, что это тропический ихтиозавр

На острове Русский в РФ найдены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на нашей планете около 247 млн лет назад. Первооткрывателем уникального объекта стал семилетний первоклассник Дима Сиренко из Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Мальчик вместе со своей семьей часто бывает на острове Русском, ведь он участвует в межмузейном проекте "Наука в путешествии". Родители Димы сразу поняла, что находка представляет интерес, и обратилась к ученым.

Фото: Unsplash

"На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, вероятно, сохранился позвоночный столб доисторического ящера", – утверждает Юрий Болотский, руководитель лаборатории палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН.

Читайте также:
Возле утеса обнаружили останки существа возрастом 125 миллионов лет: фото

Ученый предполагает, что этот ихтиозавр тропический. Кроме этого, удалось довольно точно определить его возраст – 247 млн лет.

Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Напомним, ранее во французском муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Вполне вероятно, что при жизни гигантское существо было высотой более 30 метров.

Смотрите видео: в США открыли новый вид динозавра

Кроме этого, в Египте обнаружили скелет гигантского динозавра с длинной шеей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Возле утеса обнаружили останки существа возрастом 125 миллионов лет: фото Впервые в истории: на острове Эгг найдена полуметровая кость динозавра, фото
Россия фото археологи находки динозавр
Реклама

Новости партнеров

Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола

Популярные статьи

Сегодня, 12:22Travel

Горнолыжные курорты Украины 2020: где покататься и отдохнуть с удовольствием

Сегодня, 12:20Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Сегодня, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Вчера, 18:21Food

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

Вчера, 12:40Актуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

Вчера, 12:15Food

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

26 октябряШоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

26 октябряFun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

26 октябряШоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

26 октябряFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

26 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

25 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

25 октябряШоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

25 октябряШоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

Новости партнеров

Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
"Дружина" Олега Винника сильно змінилася після хвороби
"Дружина" Олега Винника сильно змінилася після хвороби
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Радять лікарі. П’ять способів не захворіти на коронавірус
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять