Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

Ученые предполагают, что это тропический ихтиозавр

На острове Русский в РФ найдены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на нашей планете около 247 млн лет назад. Первооткрывателем уникального объекта стал семилетний первоклассник Дима Сиренко из Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

Мальчик вместе со своей семьей часто бывает на острове Русском, ведь он участвует в межмузейном проекте "Наука в путешествии". Родители Димы сразу поняла, что находка представляет интерес, и обратилась к ученым.

Фото: Unsplash

"На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, вероятно, сохранился позвоночный столб доисторического ящера", – утверждает Юрий Болотский, руководитель лаборатории палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН.

Ученый предполагает, что этот ихтиозавр тропический. Кроме этого, удалось довольно точно определить его возраст – 247 млн лет.

Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Напомним, ранее во французском муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Вполне вероятно, что при жизни гигантское существо было высотой более 30 метров.

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Кроме этого, в Египте обнаружили скелет гигантского динозавра с длинной шеей.

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