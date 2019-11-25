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Пес час ездил на авто до приезда полиции: курьезное видео

По итогам дорожно-транспортного происшествия животное не пострадало

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
Лабрадор в США катался на машине хозяина Фото: Banter Snaps / Unsplash
Лабрадор в США катался на машине хозяина
Фото: Banter Snaps / Unsplash

Полиция Сент-Луиса в американском штате Флорида остановила лабрадора по имени Макс, который в течение часа самостоятельно крутился на машине задним ходом. Видео опубликовано на Facebook-странице Port St. Lucie Police Department.

"Машина ездила по кругу около часа, пока не прибыли пожарные и полиция. Они смогли открыть дверь с помощью кодового замка на водительской двери. По итогам дорожно-транспортного происшествия пострадал один почтовый ящик расположенного около дороги дома и немного поцарапалась машина. Макс, как и его хозяин, – в порядке", – сообщили правоохранители.

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Отмечается, что хозяин пса по ошибке заехал в незнакомый район и вышел из машины, чтобы узнать дорогу. Выходя, он случайно захлопнул дверь авто. Тем временем его домашний любимец задел рычаг передач, и машина поехала.

Ранее "Сегодня" писали, как хозяин французского бульдога по кличке Лео во время прогулки записал тренировку своего питомца на видео. Упитанный пес упражняется в прыжках через барьеры и неожиданно застревает между двух стволов дерева. Кроме этого, мы опубликовали забавное видео с танцующим тверк псом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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