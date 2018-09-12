Пес чудом спасся от эвтаназии и показал "самую необычную" морду в мире

Собаку спасла от эвтаназии служба по защите животных

Пес с необычной мордой. Фото: instagram.com/thebaconator

Собака Бэкон живет со своей владелицей Мэг в штате Флорида и отличается от других своим драматическим выражением лица.

Бекон – метис четырех породы: пикинес, ши-цу, таксу и чихуахуа. Его спасла от эвтаназии служба по защите животных. Уже сейчас питомец набирает невероятную популярность в Instagram. У Бэкона – 20 тысяч подписчиков.

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Пользователи сети пишут, что у него "самая необычная морда в мире".

"Какой забавный песик!", "Ух, милашка", "Симпатяга", "Прикольный", "Интересно ,что у него морда, как у моего дедушки… лицо, я имею в веду", "Вот артист, в кино его", "Да, попробуйте пойти с ним на кастинг в рекламу, например", "Супер, какой у вас жизнерадостный песик", "Мне бы такого, я, может, никогда и не женился бы", – пишут юзеры в комментариях под опубликованными снимками собаки.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже: