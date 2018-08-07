Пес-двойник Мадонны "взорвал" сеть: забавные фото

Владелец собаки отснял известные сценические образы певицы

Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent

Французский фотограф Винсент Флоурет и его золотистый ретривер Макс придумали необычный проект под названием Maxdonna. Вместе со своим питомцем в главной роли, он отснял известные сценические образы певицы Мадонны. Некоторые пользователи сети в комментариях отмечают, что Флоурет пытается таким образом высмеять и "поиздеваться" над стилем именитой звезды, однако большинству юзеров снимки пришлись по душе: "Очень смешно", "Забавно", "Надо же, как он похож", "Восходящая звезда".

Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent Пес-двойник Мадонны. Фото: instagram.com/max_et_vincent 1/13

Деньги, собранные от продажи принтов Maxdonna, будут направлены в фонд Мадонны Raising Malawi, который занимается помощью детям в Малави (откуда родом двое приемных детей певицы).

Напомним, кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски. В Лянтварисе (пригород Вильнюса, Литва) кондуктор выкинул из поезда потерявшуюся собаку породы хаски. Об этом в Facebook сообщила организация по спасению животных "Вишневый сад". По словам сотрудников организации, о случившемся рассказала свидетельница инцидента. Она увидела, как собака оказалась на перроне. "Какой же все-таки преданный пес. Почти заплакал", – пишут в комментариях пользователи сети.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Запорожье спасли щенка, упавшего в телефонный люк. Животное провалилось в открытый телефонный люк глубиной до 1,5 метра и не могло самостоятельно выбраться.

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