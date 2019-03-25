Пес испортил интервью, откусив журналисту микрофон: видео

Ролик приобрел вирусную популярность на ресурсе Imgur

Пес испортил журналисту интервью Фото: Pixabay

В сети появилось видео, в котором собака испортила интервью журналисту, откусив часть микрофона. Ролик получился настолько забавным, что приобрел вирусную популярность на ресурсе Imgur.

На записи видно, что собака, откусывая верхушку микрофона за секунду, спешно убегает с ней за кадр. Вероятно, она приняла микрофон за игрушку.



INSTAGRAM 21 Мар 2019 в 11:41 PDT

Авторами сюжета являются представители австралийской новостной станции Network 10 Perth. К настоящему моменту видео получило более 150 тысяч откликов, и сотни комментариев на Imgur.

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