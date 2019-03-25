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Пес испортил интервью, откусив журналисту микрофон: видео

Ролик приобрел вирусную популярность на ресурсе Imgur

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Пес испортил журналисту интервью
Пес испортил журналисту интервью
Фото: Pixabay

В сети появилось видео, в котором собака испортила интервью журналисту, откусив часть микрофона. Ролик получился настолько забавным, что приобрел вирусную популярность на ресурсе Imgur.

На записи видно, что собака, откусывая верхушку микрофона за секунду, спешно убегает с ней за кадр. Вероятно, она приняла микрофон за игрушку.
 

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Авторами сюжета являются представители австралийской новостной станции Network 10 Perth. К настоящему моменту видео получило более 150 тысяч откликов, и сотни комментариев на Imgur.

Напомним, традиционный конкурс самых уродливых псов в США назвал и показал победителя. Им оказался девятилетний английский бульдог с кличкой Zsa Zsa. Кроме этого, мы писали, как пес чудом спасся от эвтаназии и показал "самую необычную" морду в мире. Также "Сегодня" писали, как конфискованный из-за неуплаты налогов пес довел новую владелицу до суда.

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