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Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

У животного есть даже своя страница в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Овчарка после перенесенной инфекции выглядит как щенок Фото: Jametlene Reskp on Unsplash
Овчарка после перенесенной инфекции выглядит как щенок
Фото: Jametlene Reskp on Unsplash

Двухлетняя немецкая овчарка по кличке Рейнджер из американского города Феникс, штат Аризона, несмотря на то, что уже взрослая, выглядит как щенок. Животное имеет даже свою страницу в Instagram, которая пользуется популярностью. Об этом сообщает Daily Mail.

Овчарка по кличке Рейнджер
Фото: SWNS
Овчарка по кличке Рейнджер
Фото: SWNS
Овчарка по кличке Рейнджер
Фото: SWNS
Овчарка по кличке Рейнджер
Фото: SWNS
Овчарка по кличке Рейнджер
Фото: SWNS
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Как рассказывают хозяева питомца, после своего рождения Рейнджер перенес инфекцию, после этого его рост остановился. Они обратились к ветеринару, который пояснил, что у животного произошла мутация на генном уровне и пес уже никогда не вырастет и не будет выглядеть старше.

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У пса в детстве были и другие проблемы со здоровьем, но после лечения он выздоровел и сейчас чувствует себя хорошо. "Он здоров и счастлив и любит прыгать и играть с мячом и игрушками вместе со своими двумя сестрами Хейзел и Джесси", – рассказали хозяева Рейнджера.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы. Кроме этого, мы писали, как необычная собака, появившаяся на свет после скрещивания пород чихуахуа и китайской хохлатой, победила в конкурсе "Самая уродливая собака в мире".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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