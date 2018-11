Пес наблюдал, как его друг вращается в работающей стиральной машине: курьезное видео

Ролик собрал почти 10 миллионов просмотров

Американка Жаклин Эсти выложила в Twitter видео, на котором ее встревоженный пес Хабс неотрывно следит за медведем, проходящим процедуру очищения в стиральной машине. На видео показано, как домашнее животное сидит и внимательно наблюдает за барабаном с лучшим другом внутри.

"У моего пса есть плюшевый медведь, с которым он вечно тусит. И пес сидел перед стиралкой весь цикл, чтобы убедиться, что с мишкой все будет в порядке", – пишет под видео Жаклин Эсти.

my dog has a stuffed bear that he always hangs out with and he sat in front of the dryer the whole cycle just to make sure he would be okay pic.twitter.com/h8gCzFUdDX