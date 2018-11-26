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Пес наблюдал, как его друг вращается в работающей стиральной машине: курьезное видео

Ролик собрал почти 10 миллионов просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:19
Пес. Фото: pixabay
Пес. Фото: pixabay

Американка Жаклин Эсти выложила в Twitter видео, на котором ее встревоженный пес Хабс неотрывно следит за медведем, проходящим процедуру очищения в стиральной машине. На видео показано, как домашнее животное сидит и внимательно наблюдает за барабаном с лучшим другом внутри.

"У моего пса есть плюшевый медведь, с которым он вечно тусит. И пес сидел перед стиралкой весь цикл, чтобы убедиться, что с мишкой все будет в порядке", – пишет под видео Жаклин Эсти.

Уже совсем скоро друзья воссоединились: плюшевый медвежонок вернулся к своему лучшему другу чистым и пушистым.  

Этот ролик собрал почти 10 миллионов просмотров в сети и сотни репостов.  

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.  

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Источник: "Сегодня"
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