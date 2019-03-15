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Пес ограбил полицейский участок в разгар рабочего дня и попал на видео

Питомец без труда проник в здание

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:38
Лабрадор в полицейском участке украл буррито
Лабрадор в полицейском участке украл буррито
Фото: Pixabay

На ресурсе Reddit пользователь под ником PyroDaClown32 разместил видео, на котором собака ворует буррито прямо в здании полицейского участка. Сообщается, что этот пес уже давно завоевал расположение копов, поэтому без труда проник в здание.

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Всего за несколько часов видео собрало почти 60 тысяч просмотров, а в комментариях юзеры смеются буквально над каждым героем этого ролика.

"Ага, реакция окружающих просто потрясающая. По крайней мере жертва попыталась скривить улыбку в конце", "Мы все так долго пялились на это буррито. Чувак сзади аплодирует всем нам", "Это лабрадор, а любой владелец лабрадора знает, что они любят воровать еду", – пишут пользователи сети под роликом.

Напомним, полицейский рискнул жизнью ради спасения собаки. Кроме этого "Сегодня" писали, как полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым. Благородный поступок инспектора снял видеорегистратор жителя города Андрея Баламбаева, который позже опубликовал запись в Twitter.

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Источник: Сегодня
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