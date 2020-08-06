Пес поразил Сеть схожестью с американской поп-иконой и тоже стал звездой: фото, видео
Хозяйка животного делает ему прически и наряжает в различную одежду
Пятилетний пес по кличке Бонтенмару стал звездой интернета благодаря схожести с американской поп-иконой Леди Гагой. На собаку породы ши-тцу подписаны более 22 тысяч пользователей Instagram из Великобритании, США, Франции, Японии и других стран. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Бонтенмару назван в честь японского самурая. Он живет в Токио и любит лежать на диване. Хозяйка пушистика, Томое Мацуура, наряжает своего питомца в различную одежду.
"Своей славой Бонтенмару обязан прическе, похожей на фирменную прямую челку и короткую стрижку-боб Леди Гаги, – рассказывает хозяйка питомца. – Он ходит на стрижку каждые два месяца, и каждые три недели я подравниваю его челку вручную".
На странице ши-тцу в Instagram можно посмотреть ролики, где он пробует арбуз, купается и смотрит на свое отражение в зеркале.
Напомним, ранее "Сегодня" опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. Кроме этого, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" Сеть.
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