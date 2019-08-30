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Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

Инцидент произошел 28 августа в американском штате Флорида

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Собака спасла хозяев от пожара и сгорела заживо
Собака спасла хозяев от пожара и сгорела заживо
Фото: Pixabay

Пес по кличке Деннис спас жизнь 68-летнему Фреду Донхию и его семье из округа Сент-Луси в американском штате Флорида. Собака начала лаять посреди ночи, пока вся семья спала. Мужчина проснулся и увидел, что кухня горит. Он разбудил жену и ребенка, выбежал с ними из дома и вызвал спасателей. Животное вытащить наружу не удалось, сообщает TCPalm.

"Это была трагедия. Деннис был таким милым! Если бы не он, мы бы никогда не узнали о пожаре. Собака спасла нам жизнь, заплатив за это своей собственной", – сказал американец.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в среду, 28 августа. Прибывшим на место спасателям удалось потушить огонь за час.

Сына Донхия доставили в больницу, остальные члены семьи не пострадали. Сейчас они проживают у родственников. Причина пожара расследуется.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме того, мы рассказывали о собаке, которая спасла американца от 50 лет тюрьмы

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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