Пес принес домой и "усыновил" маленького медвежонка: фото и видео

Ветеринары предположили, что малыш, скорее всего, осиротел

В США пес принес домой осиротевшего медвежонка Фото: instagram.com/wildlifecenter_va

В американском штате Вирджиния домашний пес после прогулки принес в пасти настоящего медвежонка. Хозяева собаки сразу же позвонили сотрудникам Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, которые увезли маленького зверя в городе Уэйнсборо, пишет сайт ABC News.

В США пес принес домой медвежонка Фото: instagram.com/wildlifecenter_va В США пес принес домой медвежонка Фото: instagram.com/wildlifecenter_va В США пес принес домой медвежонка Фото: instagram.com/wildlifecenter_va В США пес принес домой медвежонка Фото: instagram.com/wildlifecenter_va 1/4

Эксперты Центра дикой природы штата Вирджиния выяснилось, что это самец, которому было около двух недель. Он абсолютно здоров, весит чуть больше, чем полкило, и немного обезвожен. Ветеринары предположили, что малыш, скорее всего, осиротел, ведь медведица ни за что не подпустила бы к нему чужих.

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Обнаруженному собакой медвежонку пока что ищут семью, но уверяют, что он в полной безопасности.

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