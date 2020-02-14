Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пес принес домой и "усыновил" маленького медвежонка: фото и видео

Ветеринары предположили, что малыш, скорее всего, осиротел

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
В США пес принес домой осиротевшего медвежонка
В США пес принес домой осиротевшего медвежонка
Фото: instagram.com/wildlifecenter_va

В американском штате Вирджиния домашний пес после прогулки принес в пасти настоящего медвежонка. Хозяева собаки сразу же позвонили сотрудникам Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, которые увезли маленького зверя в городе Уэйнсборо, пишет сайт ABC News.

В США пес принес домой медвежонка
Фото: instagram.com/wildlifecenter_va
В США пес принес домой медвежонка
Фото: instagram.com/wildlifecenter_va
В США пес принес домой медвежонка
Фото: instagram.com/wildlifecenter_va
В США пес принес домой медвежонка
Фото: instagram.com/wildlifecenter_va
1/4

Читайте также:
Сеть рассмешил медведь, который поправил женщине прическу

Эксперты Центра дикой природы штата Вирджиния выяснилось, что это самец, которому было около двух недель. Он абсолютно здоров, весит чуть больше, чем полкило, и немного обезвожен. Ветеринары предположили, что малыш, скорее всего, осиротел, ведь медведица ни за что не подпустила бы к нему чужих.

Смотрите видео: в Колорадо медведь пытался угнать автомобиль

Читайте также:
Наказание за доброту: девушка из-за кошки перестала ходить

Обнаруженному собакой медвежонку пока что ищут семью, но уверяют, что он в полной безопасности.

Напомним, студентка колледжа Флоренция Лобо из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди. Кроме этого, мы писали, что Сеть рассмешил медведь, который поправил женщине прическу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Мелитополе для медведя придумали необычное развлечение (видео) В зоопарке Вены понесли потери: умер новорожденный медвежонок Сеть рассмешил медведь, который поправил женщине прическу Чиновник решил спасти 30 медведей от уничтожения оккупантами Крыма
фото видео США собака медведь пес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Сегодня, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Сегодня, 09:32Шоу-бизнес

Ко Дню святого Валентина: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 21:03Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

Вчера, 16:51Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:58Fun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

Вчера, 11:29Fun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

Вчера, 10:20Техно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляПсихология

Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака: кого ждет тяжелый день

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

12 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

11 февраляШоу-бизнес

Скупость и безразличие: Рамина Эсхакзай рассказала всю правду об отношениях с Виталием Козловским

11 февраляСтиль

Лучшие платья Оскара за всю историю: ТОП-10 нарядов с красной дорожки

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
10 важных вещей, которые вы должны сделать для своего счастья
10 важных вещей, которые вы должны сделать для своего счастья
Кейт Миддлтон рассказала, какую прическу любит принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон рассказала, какую прическу любит принцесса Шарлотта
Сталин аплодировал ему стоя. Интересные факты об Аркадии Райкине
Сталин аплодировал ему стоя. Интересные факты об Аркадии Райкине
Названа причина смерти российского актера Данилы Перова
Названа причина смерти российского актера Данилы Перова