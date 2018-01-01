Пес рискнул жизнью, чтобы спасти лучшего друга: невероятное видео

Животное случайно упало в бассейн и начало тонуть

Пес спас друга. Фото: pixabay

Несчастный случай с хэппи-эндом произошел в американском штате Аризона. Собаки Смоки и Ремус остались дома без хозяев. Одно из животных случайно упало в бассейн, но выбраться из воды у него не получалось.

На помощь другу пришел пес Ремус, который сначала попытался протянуть другу лапу, но тот все равно не сумел выбраться. Тогда Ремус спрыгнул в бассейн и подсадил Смоки, а затем выкарабкался сам.

Невероятное спасение попало на видео и сейчас активно распространяется в интернете пользователями сети.

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