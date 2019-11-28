Пес согрел и спас от смерти пятерых осиротевших котят: фото

Когда питомцы окрепнут, их можно будет приютить, утверждают сотрудники приюта

Собака спасла пятерых котят Фото: facebook.com/pawr.org

Приют для бездомных животных The Pet and Wildlife Rescue, который находится в канадской провинции Онтарио, опубликовал на своей странице в Facebook две фотографии собаки, которая согрела на улице пять черных котят. Об этом сообщает новостной портал CTV News.

"Наша бродячая душа оберегает своих "малышек" сегодня в приюте!" – подписали снимки представители организации.

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Позже сотрудники приюта пояснили, что собаку, которую прозвали Спокойствие, заметили на обочине дороги. Она свернулась калачиком и спасала котят от холода. Прохожий заметил бездомных животных и обратился в The Pet and Wildlife Rescue. Со слов работников приюта, на тот момент котятам было около пяти недель и без пса им грозила неминуемая смерть.

Пользователи сети принялись восхищаться героическим поступком собаки. "Эта история должна появиться в газетах. Пес – настоящий герой. Он нуждается в семье, которая сможет подарить ему море любви", "Этот пес покорил мое сердце. Я бы очень хотела, чтобы его приютила любящая семья", "Это восхитительная собака! Она определенно спасла жизнь котятам", – комментируют юзеры.

Сейчас котята находятся на передержке. Когда они достаточно окрепнут, их можно будет приютить.

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