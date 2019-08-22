Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пес ушел из жизни в один день с хозяином

Собака умерла спустя 15 минут после того, как скончался ее хозяин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Собака умерла спустя 15 минут после любимого хозяина Фото: facebook.com/stuart.hutchison
Собака умерла спустя 15 минут после любимого хозяина
Фото: facebook.com/stuart.hutchison

25-летний житель Шотландии Стюарт Хатчисон умер в один день со своим псом. Мужчина на протяжении восьми лет боролся с раком мозга, однако лечение не давало результатов, пишет Metro.

Как сообщает издание, Хатчисон в мае этого года почувствовал боль в руке и обратился к врачам. Медики, проведя сканирование, выяснили, что недуг уже распространился на его кости. Узнав о неизбежной скорой смерти, мужчина решил провести последние дни с женой и близкими.

Смотрите видео: в Китае пес не уходит с места гибели своей хозяйки

В последний день жизни Стюарта к ним приехал отец его жены. Мужчина заметил, что одна из собак пары по кличке Неро чувствует себя плохо и отвез ее в ветеринарную больницу. Доктор обнаружил у животного травму позвоночника и не смог помочь собаке – она умерла. Как позже выяснил отец Даниэль, это случилось через 15 минут после смерти ее хозяина.

"У Стюарта было три собаки, но Неро был любимцем и не отходил от него ни на шаг", – отметила Фиона Конаган, мать Стюарта.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео 45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор Британка купила необычного щенка с шестью лапами: фото Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видео
видео США собака пес невероятное
Реклама

Новости партнеров

Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии
Что творит чашка кофе: поразительные секреты психологии
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük

Популярные статьи

Вчера, 16:12Fun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

Вчера, 14:04Travel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

20 августаПсихология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Сколько сала можно в день для людей, занимающихся спортом
Польза меда для здоровья: какие болезни лечит
Польза меда для здоровья: какие болезни лечит