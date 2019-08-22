Пес ушел из жизни в один день с хозяином

Собака умерла спустя 15 минут после того, как скончался ее хозяин

Собака умерла спустя 15 минут после любимого хозяина Фото: facebook.com/stuart.hutchison

25-летний житель Шотландии Стюарт Хатчисон умер в один день со своим псом. Мужчина на протяжении восьми лет боролся с раком мозга, однако лечение не давало результатов, пишет Metro.

Как сообщает издание, Хатчисон в мае этого года почувствовал боль в руке и обратился к врачам. Медики, проведя сканирование, выяснили, что недуг уже распространился на его кости. Узнав о неизбежной скорой смерти, мужчина решил провести последние дни с женой и близкими.

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В последний день жизни Стюарта к ним приехал отец его жены. Мужчина заметил, что одна из собак пары по кличке Неро чувствует себя плохо и отвез ее в ветеринарную больницу. Доктор обнаружил у животного травму позвоночника и не смог помочь собаке – она умерла. Как позже выяснил отец Даниэль, это случилось через 15 минут после смерти ее хозяина.

"У Стюарта было три собаки, но Неро был любимцем и не отходил от него ни на шаг", – отметила Фиона Конаган, мать Стюарта.

Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина. Мужчина долгое время пролежал в госпитале – врачи обнаружили у него рак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как хозяин больной собаки подарил ей последнее путешествие.

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