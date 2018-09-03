Пес жестко опозорил хозяйку на ток-шоу: курьезное видео

Женщину на телевидении ожидало фиаско

Женщина по имени Люси Каррингтон пришла на британское утреннее шоу This Morning в надежде доказать, что смогла перевести свою собаку на вегетарианскую диету. Однако хозяйку домашнего животного ожидало фиаско. Организаторы телевизионной программы предложили питомцу выбрать одно из двух блюд – овощное рагу или же мясо, и он выбрал второе.

Ветеринар Скотт Миллер, который также присутствовал на шоу, заявил, что собаки являются всеядными существами, поэтому им следует давать как вегетарианскую, так и не вегетарианскую пищу.

А вот зрители шоу в большинстве своем раскритиковали Каррингтон и обвинили ее в жестоком обращении с домашним животным. Некоторые также были удивлены поведением собаки, которая явно разочаровала и шокировала свою хозяйку на TV.

Напомним, пастушья собака, которая стерегла ретривера, рассмешила сеть. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.