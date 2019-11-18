Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Певец удивил поклонников появлением на публике в женском наряде: фото

На обнародованных снимках парень подражает балеринам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Гарри Стайлз Фото: instagram.com/harrystyles
Гарри Стайлз
Фото: instagram.com/harrystyles

25-летний британский певец и актер Гарри Стайлз выложил несколько забавных фото в своем Instagram-аккаунте. Парень появился на телешоу Saturday Night Live в розовой балетной бачке, расшитой золотистыми узорами, и белые колготки.

INSTAGRAM

На обнародованных снимках можно увидеть, как Стайлз прыгает, подражая балеринам. В руках он держит бокал для шампанского, а в зубах – сигарету. На другом кадре певец склонился к ноге, касаясь ее пальцами.

Смотрите видео: как прошел первый международный фестиваль балета

Читайте также:
Прима-балерина Яна Саленко: "Большая редкость найти артистку, которая не любит сладкое"

Пользователи сети отреагировал на выходку кумира по-разному. Несколько подписчиков раскритиковали Стайлза за пропаганду курения, но большая часть юзеров похвалили певца за смелость. Фото собрало больше трех миллионов лайков и 52 тысячи комментариев.

INSTAGRAM

Напомним, белорусские тракторы станцевали "балет" в шляпах. Минский тракторный завод отметил 71-й день рождения необычной танцевальной постановкой. Шоу, названное "Танец маленьких тракторят", исполнялось под музыку Чайковского, а также под народную музыку и песню туркменских композиторов "Ашхабад".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве состоялся международный фестиваль Ballet Open Space: звездные гости Пенсия в 35 лет и газеты в пуантах: изнанка и боль балета 114 лет со дня рождения легендарного Сержа Лифаря: "Я украинец и этим горжусь" Во Львове открылся "балет для бабушек"
видео Великобритания курьез балет певец
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика зимы
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Винокур заступился за Галкина: что говорит, его личное дело
Винокур заступился за Галкина: что говорит, его личное дело

Популярные статьи

Сегодня, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Сегодня, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Сегодня, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Сегодня, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

Вчера, 17:51Афиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

Вчера, 12:32Fun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

Вчера, 11:32Fun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

Вчера, 10:34Fun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Вчера, 08:58Fun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 06:15Психология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 ноябряТехно

Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени

16 ноябряШоу-бизнес

"Топ-модель по-украински": кто покинул проект в двенадцатом выпуске

15 ноябряШоу-бизнес

Смело! Даша Астафьева устроила соблазнительную фотосессию

Новости партнеров

Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
6 новых идей для ваших штор
6 новых идей для ваших штор
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов