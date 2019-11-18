Певец удивил поклонников появлением на публике в женском наряде: фото

На обнародованных снимках парень подражает балеринам

Гарри Стайлз Фото: instagram.com/harrystyles

25-летний британский певец и актер Гарри Стайлз выложил несколько забавных фото в своем Instagram-аккаунте. Парень появился на телешоу Saturday Night Live в розовой балетной бачке, расшитой золотистыми узорами, и белые колготки.

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На обнародованных снимках можно увидеть, как Стайлз прыгает, подражая балеринам. В руках он держит бокал для шампанского, а в зубах – сигарету. На другом кадре певец склонился к ноге, касаясь ее пальцами.

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Пользователи сети отреагировал на выходку кумира по-разному. Несколько подписчиков раскритиковали Стайлза за пропаганду курения, но большая часть юзеров похвалили певца за смелость. Фото собрало больше трех миллионов лайков и 52 тысячи комментариев.

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Напомним, белорусские тракторы станцевали "балет" в шляпах. Минский тракторный завод отметил 71-й день рождения необычной танцевальной постановкой. Шоу, названное "Танец маленьких тракторят", исполнялось под музыку Чайковского, а также под народную музыку и песню туркменских композиторов "Ашхабад".

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