Пилот пассажирского самолета "нарисовал" в небе эротический силуэт: фото

На сайте Flightradar24 появился скриншот странной траектории движения лайнера

В Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24 появился скриншот странной траектории движения самолета Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Как можно увидеть на кадре, пилот "нарисовал" в воздухе гигантский силуэт мужского полового органа.

Как отмечается, "узор" появился в небе из-за того, что пилот авиакомпании Lufthansa, которая признана крупнейшим авиаперевозчиком в Европе, был вынужден зайти на второй круг после первой неудачной попытки посадить лайнер.

Пользователи Сети в комментариях начали шутить. "Это женщина-пилот, которая узнала об измене мужа и пытается дать ему понять, что она уже купила длинный острый нож", – написал один из юзеров. "О, это если бы я был пилотом", – отметил другой. "Из Франкфурта с любовью", – отшутился третий.

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К слову, это не первый подобный инцидент. Виновниками похожей выходки стали служащие базы ВМС США Уидби-Айленд, которые во время учений "начертили" в дневном небе форму мужских гениталий. "Сегодня" также сообщали о конфузе в эфире новозеландского телеканала: ведущие рассмеялись после увиденного снимка в виде пениса.

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