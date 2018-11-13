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Пилот снял в небе загадочный объект: появилось видео

За НЛО летело еще несколько ярких объектов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:01
Пилоты увидели НЛО. Фото: pixabay
Пилоты увидели НЛО. Фото: pixabay

Пилот авиарейса British Airways, пролетая над юго-западным побережьем Ирландии, сообщил о "ярких вспышках". Он связался с диспетчерской, чтобы узнать, не проводятся ли в этом районе военные учения. Об этом сообщается на YouTube-канале Airlive.

Мужчина сообщил, что перед самолетом промчался неопознанный яркий объект. Диспетчер сообщил, что никаких военных операций в воздушном пространстве не проводится.

Еще один пилот компании Virgin Atlantic Airways, увидев в том же районе летающий объект, предположил, что это метеорит, или другое плотное тело, проходящее в атмосфере Земли. 

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Пилот отметил, что за НЛО летело еще несколько ярких объектов. Один из очевидцев говорит, что скорость объектов была приблизительно 2 Маха (2450 км/ч). Стоит отметить, что современная военная техника значительно превышает этот показатель.

Напомним, что ранее далекая звезда заставила ученых пересмотреть законы физикиА также NASA обнародовали послание для инопланетян

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