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Пилот заснул за штурвалом пассажирского самолета: видео

Мужчина был наказан за нарушение правил безопасности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Пилот уснул за штурвалом
Пилот уснул за штурвалом
Фото: Depositphotos

Пилот пассажирского самолета уснул за штурвалом во время полета. Мужчину на видео снял коллега, пишет Independent.

Предполагается, что мужчина на кадрах, – это пилот компании China Airlines с 20-летним стажем, который в момент съемки сидел за штурвалом Boeing 747. На камеру коллегу снял второй пилот, в результате чего оба летчика были наказаны за нарушение правил безопасности.

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Отмечается, что согласно инструкциям, пилоты могут вздремнуть только на длительных рейсах, при этом спинка кресла должна быть откинута, а самому сотруднику не следует в этот момент находиться вблизи приборов управления.

Напомним, в британском аэропорту Хитроу в Лондоне пилот British Airways залез в кабину через окно. Ролик с инцидентом появился на странице одного из работников авиакомпании, но был удален. Кроме этого, мы писали, что пилот из Австралии случайно изобразил в небе пошлое послание.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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