"Пинали ногами": дети избили девушек-аниматоров в костюмах из "Щенячьего патруля"

Инцидент произошел на праздновании дня рождения четырехлетнего мальчика

В английском Бэдфордшире дети младшего школьного возраста избили трех девушек-аниматоров, одетых в костюмы героев мультфильма "Щенячий патруль". Инцидент произошел на праздновании дня рождения четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

На место происшествия прибыли полицейские. По словам пострадавших, 28-летней Эбони Гудинг, ее 29-летней сестры Тамары и 31-летней кузины Рози Трумпет, дети пинали их, били кулаками и выкрикивали расистские оскорбления.

Аниматоры пытались покинуть вечеринку и добраться до машины, но ворота в парке развлечений были закрыты, а родители именинника потребовали вернуть депозит в размере 80 фунтов стерлингов (2,9 тыс. грн). Родители не верят, что их дети способны на подобные поступки.

"Начато расследование по обвинениям в причинении ущерба, нападениях, угрозах, а также нарушении общественного порядка", – сообщил представитель полиции.

Смотрите видео: секреты профессии аниматор

Напомним, необычная свадебная фотография молодоженов вызвала споры у пользователей платформы Reddit.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться