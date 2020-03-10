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Питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу

Голодная змея во время охоты убил ястреба-перепелятника

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:37

В Facebook-аккаунте австралийского национального парка Уотарка Northern Territory Parks and Wildlife появились фотографии охоты питона на ястреба-перепелятника. Змея набросилась на птицу, когда та подлетела к воде в поисках добычи.

Как видно на фото, птице не удалось спастись, поскольку она заметила рептилию слишком поздно. Ястреб попытался улететь, но питон выпрыгнул из воды и схватил его. На финальных кадрах показан триумф хищника, обвившегося вокруг птицы и поглощающего ее целиком.

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Питон выпрыгнул из воды и убил ястреба
Фото: facebook.com/ParksandWildlifeNT
Питон выпрыгнул из воды и убил ястреба
Фото: facebook.com/ParksandWildlifeNT
Питон выпрыгнул из воды и убил ястреба
Фото: facebook.com/ParksandWildlifeNT
Питон выпрыгнул из воды и убил ястреба
Фото: facebook.com/ParksandWildlifeNT
Питон выпрыгнул из воды и убил ястреба
Фото: facebook.com/ParksandWildlifeNT
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Умная ловушка для камеры была создана в сотрудничестве с профессором Дженни Дэвис, директором Исследовательского института окружающей среды университета Чарльза Дарвина.

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Ястреб-перепелятник – это маленькая хищная птица с короткими и широкими крыльями, а также с длинным хвостом, что помогает ей маневрировать среди деревьев. Взрослый самец достигает 29-34 см в длину и 59-64 см размахе крыльев. Самки могут быть длиннее самцов на 25 %. Ястреб-перепелятник обычно бывает темно-серого окраса, но некоторые виды приобретают голубоватый оттенок. Широко распространен в умеренных и субтропических зонах Старого Света.

Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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