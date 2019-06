Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Девушка пришла на торжество в неподобающем наряде, утверждают юзеры в сети

Гостью свадьбы раскритиковали в сети Фото: Pixabay

В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") пристыдили неизвестную гостью свадьбы, которая пришла на торжество в коротком белом платье, пишет таблоид The Sun.

"Стыжу девушку посередине… Она не невеста. И на свадьбе не было белой тематики или чего-то подобного", – подписала публикацию автор снимка.

Этот пост вызвал шквал гневных комментариев. "Я никогда этого не пойму. Есть целая палитра цветов, а ты выбираешь белый на чужую свадьбу", – пишет под фото одна из пользовательниц сети. "Вероятно, никто ничего не сказал тебе в лицо, но это грубо и эгоцентрично. Не делай так. Тебе должно быть стыдно", – высказалась другая. "Надевать белое на свадьбу – то же самое, что напиться на вечеринке в честь будущего ребенка", – раскритиковала девушку еще один юзер.

Неподобающий наряд гостьи на свадьбе разъярил юзеров Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

