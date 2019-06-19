Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Девушка пришла на торжество в неподобающем наряде, утверждают юзеры в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:56
Гостью свадьбы раскритиковали в сети
Гостью свадьбы раскритиковали в сети
Фото: Pixabay

В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") пристыдили неизвестную гостью свадьбы, которая пришла на торжество в коротком белом платье, пишет таблоид The Sun.

"Стыжу девушку посередине… Она не невеста. И на свадьбе не было белой тематики или чего-то подобного", – подписала публикацию автор снимка. 

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

Этот пост вызвал шквал гневных комментариев. "Я никогда этого не пойму. Есть целая палитра цветов, а ты выбираешь белый на чужую свадьбу", – пишет под фото одна из пользовательниц сети. "Вероятно, никто ничего не сказал тебе в лицо, но это грубо и эгоцентрично. Не делай так. Тебе должно быть стыдно", – высказалась другая. "Надевать белое на свадьбу – то же самое, что напиться на вечеринке в честь будущего ребенка", – раскритиковала девушку еще один юзер.

Неподобающий наряд гостьи на свадьбе разъярил юзеров
Неподобающий наряд гостьи на свадьбе разъярил юзеров
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Выжившая в страшном ДТП девушка вышла замуж: появились фото В Днепре военный после комы женился в реанимации Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото Невеста спустя 16 дней брака сбежала от мужа со священником
видео свадьба курьез спор платье наряд
Реклама

Новости партнеров

Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Елена Яковлева рассказала о бурных отношениях с Дмитрием Нагиевым
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Популярные статьи

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

16 июняEvents

Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

16 июняТехно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Новости партнеров

Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь