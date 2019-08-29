Платье невесты с цветами в области декольте высмеяли в сети: фото

Наряд стоимостью 61 тыс. гривен вызвал у девушек волну негодования

Свадебное платье рассмешило сеть Фото: Depositphotos

В Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") подписчики раскритиковали снимок необычного свадебного платья в розовых тонах с пышными искусственными цветами в области декольте.

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

"Это платье обойдется вам всего лишь в две тысячи фунтов стерлингов (61 тысяча гривен – Ред.). Многие говорят, что наряд идеально подошел бы для ярмарки в стиле "ренессанс", но подобные мероприятия не очень популярны в Великобритании, где оно продается", – написала участница группы Fleur Stone.

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Юзеры поддержали автора поста в комментариях. "Господи, мои глаза просто горят от этого розового цвета", "Похоже, это костюм для королевы фей в пьесе или что-то в этом роде. Определенно не свадьба", "Лучше бы без цветов вокруг декольте", – написали они под фотографиями.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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