Платье свекрови обидело невесту: "Мать жениха не может прийти в таком на свадьбу"

Девушка считает, что "наряд с таким декольте и кружевными деталями – неуместен"

В закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") будущая невеста поделилась снимком платья, в котором ее свекровь собирается прийти на церемонию бракосочетания. Девушка спросила у подписчиков группы, не кажется ли им, что "наряд с таким декольте и кружевными деталями – неуместен".

Brooklyn Marie‎ / Facebook

"Будущая свекровь прислала мне эту фотографию. В таком платье она собирается явиться на мою свадьбу. Я разочарована, честно говоря, и даже немного обиделась, когда увидел ее платье", – написала невеста.

Пользователи Сети традиционно разделились на два лагеря. Одни считают, что платье "цвета слоновой кости" и "не похоже на свадебное". Другие целиком и полностью поддерживают автора поста.

"Могло быть намного хуже. Это красивое платье", "Уродливый наряд, но в чем проблема? Это не белый цвет, а кремовый", "Ты права, мать жениха не может прийти на свадьбу в таком", – пишут подписчики сообщества That's It, I'm Wedding Shaming.

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Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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