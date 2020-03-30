"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Видеозапись с высказыванием президента Беларуси опубликована в YouTube

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем меню во время пандемии COVID-19. Видеозапись с высказыванием политика опубликована в YouTube-канале ОНТ. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Лукашенко заявил, что он ест по очереди рис, гречку и пшено. Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера есть перловая каша. Его норма – 200 граммов.

Александр Лукашенко Фото: Телеканал ОНТ

"Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную, – рассказал Лукашенко. – Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно".

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, как, по его мнению, лучше всего бороться с коронавирусом.

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте, – посоветовал белорусский лидер в интервью журналисту программы "Новости "24 часа" на местном телеканале СТВ. – Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40−50 граммов в пересчете на чистый спирт... Травить этот вирус. Но не на работе".

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Ранее мы также писали, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

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