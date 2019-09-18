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Победивший рак мужчина случайно стал миллионером

Стю Макдоналд из города Бенд выиграл 4,6 миллиона долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:03
Мужчина дважды поборол рак и неожиданно стал миллионером
Мужчина дважды поборол рак и неожиданно стал миллионером
Фото: Depositphotos

Американец Стю Макдоналд из города Бенд, штат Орегон (США), который дважды лечился от рака, сорвал в лотерею крупный джекпот. Мужчина решил единовременно забрать денежный приз и после уплаты налогов получил 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает газета The New York Post.

По словам победителя, каждый раз супруга Клаудия подбадривала его и говорила: "Давай, заполучи выигрышный билет". 7 сентября Макдоналд в очередной раз приобрел лотерейный билет, однако жена забыла пожелать супругу удачи. Именно тогда мужчина и стал победителем: он выиграл 4,6 миллиона долларов.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

"Какой же я удачливый! Я дважды поборол рак, а теперь эта победа. Потрясающе", – подчеркнул американец, добавив, что до этого он еженедельно покупал лотерейный билет Megabucks.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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