Победившую рак спортсменку назвали самой сексуальной: появились фото

У девушки почти два миллиона подписчиков в Instagram

Валентина Виньяль. Фото: instagram.com/valentinavignali

Итальянская красотка Валентина Виньяль удивительным образом сочетает работу модели с профессиональной игрой в баскетбол. В сети девушку часто называют самой сексуальной спортсменкой Италии. Также у нее почти два миллиона фолловеров в Instagram.

В 2012 году врач команды "Фортитудо", за которую выступала Виньяли, обратил внимание на странный комок, который прощупывался в горле девушки и посоветовал ей пройти полную проверку. Обследование показало, что у Валентины рак щитовидной железы или фолликулярная карцинома. Лечение предполагало операцию, в ходе которой итальянке должны были разрезать горло от уха до уха. Операция прошла успешно, девушка не сдалась, продолжила работать над своими профессиями модели и спортсменки и спустя три года полностью восстановилась.

Как выглядит Валентина Виньяль сейчас, предлагаем посмотреть в нашей галерее.

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Напомним, 24-летняя красотка публикует в сети яркие снимки без волос, в которых высмеивает рак, поддерживает других заболевших и устраивает благотворительные аукционы помощи.

Кроме этого, мы писали о том, что хронический стресс может стать причиной рака.