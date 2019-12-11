Почему нельзя носить красную нить на запястье

Представители Православной церкви Украины развенчали очередной миф

ПЦУ высказалась по поводу красной нити на запястье Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Утверждение о том, что красная нить на запястье, завязанная особым образом, оберегает человека от зла, сглаза и болезней, является ошибочным. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Православной церкви Украины.

Талисманы и амулеты непонятного смысла и происхождения не уберегут человека от "злого глаза", говорят в ПЦУ и уверяют, что "только нательный крестик, который надевается каждому после таинства Крещения, является единственным знаком Божьей защиты и благодати, сопровождающей верующего человека на протяжении всей его земной жизни".

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Священники объясняют, что "человек из-за испытаний и препятствий часто сбивается с правильного пути и тогда становится уязвимым для различных соблазнов и суеверия".

По словам ПЦУ, традиция завязывания красной нити на руке не имеет ничего общего с современными предрассудками христианства. Поскольку берет свое начало от установок отдельных толкователей мистически-философского учения каббалы, а также верований некоторых индусов.

"Такую нить родители или жрецы вязали в знак посвящения детей Ваалу – известному в древности финикийскому и западносемитскому ложному божеству-демону", – отмечают служители церкви.

ПЦУ утверждает, что это не более чем обычная нить. Ведь человек в течение жизни ежедневно носит одежду, которая состоит из нитей различных цветов, в том числе и красного.

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