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Почему православные и католики празднуют Пасху в разные дни

Узнайте, почему Пасха празднуется в разное время и от чего зависит дата праздника Воскресения Христова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Почему Пасха празднуется в разное время
Почему Пасха празднуется в разное время
Фото: Pixabay

Пасха, которая именуется еще как Светлое Христово Воскресение – это основной переходящий праздник церковного календаря как у православных, так и у католиков.

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Эта дата каждый год приходится на разные дни, что определяется ее привязкой к сложному солнечно-лунному календарю. Кроме того, Пасха празднуется в разное время у православных и католиков. И причина также кроется в особенностях летоисчисления этих конфессий.

Распятие, а затем Воскресение Иисуса Христа пришлось те дни, когда иудеи праздновали Песах – воспоминание об исходе из Египта. Иудейский праздник Пасхи в еврейском календаре всегда выпадает на дни с 14 по 21 нисана. 14 нисана в еврейском календаре – это первое полнолуние после дня весеннего равноденствия.

Во времена земной жизни Христа день весеннего равноденствия всегда выпадал на 21 марта по юлианскому  календарю. А потому иудейский праздник Пасхи в системе исчисления по юлианскому календарю стал переходящим, ведь он выпадал на первое полнолуние после 21 марта. А вот уже христианская Пасха отмечалась в первое воскресенье после этого дня.

В случае совпадения даты 21 марта с полнолунием и воскресным днем Пасха у христиан переносилась на неделю, 28 марта. Хронология библейских событий требует, чтобы Воскресение Христово отмечалось позже первого дня иудейской Пасхи.

Таким образом, православная Пасха в разные годы может выпадать на любой день от 22 марта до 25 апреля по старому стилю, т.е. по юлианскому календарю, по которому до сих пор продолжает вести летоисчисление православная церковь. А начиная с XX века – в промежуток с 4 апреля до 8 мая включительно по новому стилю, т.е. по григорианскому календарю.

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 В то же время римско-католическая церковь и большинство протестантских конфессий рассчитывает Пасху, исходя из даты весеннего равноденствия 21 марта, но только по григорианскому календарю, т.е. новому стилю. За счет этого даты празднования католической Пасхи могут заметно отличаться от подобных расчетов в православии. И только в редких случаях Пасха католиков и православных совпадает по дате.

Пасха 2019 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям: православные христиане – по юлианскому, а католики – по григорианскому. Католическая Пасха 2019 отмечается на неделю раньше православной – 21 апреля.

Смотрите видео о том, как звезды празднуют Пасху:

Ранее мы рассказывали, когда отмечаем главный церковный праздник Пасхи 2019 в Украине.

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