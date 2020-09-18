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Почувствуйте себя в сказке. С помощью сервиса Toonify можно стать героем мультфильма: фото

Программа меняет выражение и форму глаз, скул и губ

Изобретатели запустили забавный сервис Toonify – теперь каждый пользователь может "стать" персонажем из мультфильмов Disney и Pixar. Нужно загрузить свое фото на сайт и дождаться результата.

Авторы проекта советуют использовать снимки, сделанные при хорошем освещении, лучше всего при этом смотреть прямо в объектив камеры. И еще одно: если вы носите очки, их придется снять, ведь программа не считывает подобные изображения.

В основном Toonify меняет выражение и форму глаз, скул и губ.

К сожалению, сейчас сервис временно приостановили. "Похоже, это была популярная идея, но наши затраты на серверы быстро росли, поэтому мы решили отключить программу на какое-то время. Спасибо всем, кто поделился результатами", – пишут изобретатели.

А пока посмотрите, как уже преобразились знаменитые актеры и актрисы:

Джонни Депп

Барак Обама

Роберт Де Ниро

Киану Ривз

Уилл Смитт

Кейт Уинслет

Райан Гослинг

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали об украинском развлекательном приложении Reface, которое позволяет менять лица на видео с сохранением мимики.

Смотрите видео: интернет перегружен фотографиями FaceApp

Кроме этого, мы писали о приложении Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого "двойника".

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