Почувствуйте себя в сказке. С помощью сервиса Toonify можно стать героем мультфильма: фото
Программа меняет выражение и форму глаз, скул и губ
Изобретатели запустили забавный сервис Toonify – теперь каждый пользователь может "стать" персонажем из мультфильмов Disney и Pixar. Нужно загрузить свое фото на сайт и дождаться результата.
Авторы проекта советуют использовать снимки, сделанные при хорошем освещении, лучше всего при этом смотреть прямо в объектив камеры. И еще одно: если вы носите очки, их придется снять, ведь программа не считывает подобные изображения.
В основном Toonify меняет выражение и форму глаз, скул и губ.
К сожалению, сейчас сервис временно приостановили. "Похоже, это была популярная идея, но наши затраты на серверы быстро росли, поэтому мы решили отключить программу на какое-то время. Спасибо всем, кто поделился результатами", – пишут изобретатели.
А пока посмотрите, как уже преобразились знаменитые актеры и актрисы:
Джонни Депп
Барак Обама
Роберт Де Ниро
Киану Ривз
Уилл Смитт
Кейт Уинслет
Райан Гослинг
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали об украинском развлекательном приложении Reface, которое позволяет менять лица на видео с сохранением мимики.
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Кроме этого, мы писали о приложении Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого "двойника".
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